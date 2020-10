De esta tremenda forma, Jimena Sánchez celebra el campeonato de los Lakers

View this post on Instagram

u00a1u00a1A ponerle el 20 a esa sudadera!! 10 au00f1os tuvimos que esperar para este momento, otro campeonato ahora de la mano de LeBron James, Anthony Davis y compau00f1u00eda dedicado a Kobe Bryant el mismo au00f1o de su fallecimiento. Kobe gano 5 campeonatos en vida, este es el 6to para la leyenda. No puedo estar mu00e1s feliz, GRANDE EL REY @kingjames MVP!! Te amo @Lakers ud83dudc9bud83dudc9c #mambamentality #lakeshow