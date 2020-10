Tras vencer el Covid-19, conductor de 'VLA' impacta al tatuarse esto en el brazo

View this post on Instagram

En una de las noches mu00e1s difu00edciles durante mi coronavirus cuando apenas podu00eda respirar y lleno de miedo y desesperaciu00f3n recordu00e9 dos frases que tengo tatuadas u201csiempre sigue adelanteu201d y u201cnunca dejes de creeru201d decidu00ed que asu00ed enfrentaru00eda al virus, con esa actitud. Cuando sanu00e9 decidu00ed tatuarme que le habu00eda ganado como un recordatorio de toda la gente que me ayudo y de que efectivamente siempre se debe seguir adelante y nunca se debe dejar de creer. Asu00ed de pronto en mi ig apareciu00f3 @isaacbraham de inmediato hicimos click, con su estilo de arte plasmu00f3 a la perfecciu00f3n mi idea y lo que queru00eda tener en la piel! Gracias por todo bro. Tambiu00e9n aprovechu00f3 para mandar un abrazo muy apretado a todos los que en este momento se enfrentan al virus. Peleen con fe y confianza y asu00ed sin duda le van a ganar.