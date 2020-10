Tras visita al Vaticano, internautas desatan bromas al comparar a Beatriz con 'Chabelita'

View this post on Instagram

En El Vaticano, he entregado una carta del presidente de Mu00e9xico, Andru00e9s Manuel Lu00f3pez Obrador, al Papa Francisco. Agradezco a Su Santidad haberme recibido, y juntos conversar acerca de los problemas de nuestro tiempo pero tambiu00e9n de las soluciones. Una de ellas, segu00fan hemos coincidido, es la fraternidad, valor que trasciende las religiones y los tiempos. En concreto, mirar al pru00f3jimo con ojos de amor y tender su mano para, juntos, salir adelante. En especial, u00e9l ha dicho, mirar y andar con los ju00f3venes y sus abuelos quienes eslabonan en el presente el pasado y el futuro. #grazievaticano ud83cuddfbud83cudde6 ud83cuddf2ud83cuddfd