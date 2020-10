Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán, revela una tierna postal ¿junto al amor de su vida?

Ciudad de México.- La guapísima hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Alejandra Capetillo volvió a hacer de las suyas y enamoró a sus seguidores al compartir una tierna fotografía donde muestra lo mucho que ha crecido su perro, uno de los integrantes de su familia y quien podría ser su mejor amigo de cuatro patas.

"No te preocupes, no creo que crezca tanto" comenta en la descripción, esto, debido a que es de las típicas frases que se dicen cuando uno adquiere una mascota y como lo ve muy pequeño, cree que no crecerá mucho, aunque a veces esto no sea cierto.

Te podría interesar: "Son novios": Desde Televisa, traicionan a conductor de 'Hoy' por besarse con otro hombre

Al ver la hermosa postal en Instagram, sus fans quedaron completamente enamorados y conmovidos ante esta situación ya que el perro cuenta con un tierno rostro y no pudieron resistirse ante su belleza.

Awww, está hermoso".

Si creció mucho jajaja".

Lee también: Tras abandonar TV Azteca, exconductora regresaría a 'Ventaneando' con Chapoy y así lo revela

No manches está enorme".

Wow, que bonitos".

Fuente: Instagram @alecapetilloga