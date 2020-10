Eduardo Capetillo hace llorar a Biby Gaytán con desgarradora confesión

Ciudad de México.- El actor y cantante Eduardo Capetillo conmovió a sus seguidores de redes sociales luego de publicar un video en el que canta junto a su primogénito, Eduardo.

Tras finalizar la canción Más que alcanzar una estrella, el famoso de 50 años contó una triste anécdota donde confesó que por estar “intoxicado” se perdió uno de los momentos más bellos al lado de su hijo.

Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar… y me perdí ese momento, me perdí ese regalo de la vida. Hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma”, mencionó el cantante", dijo Capetillo.