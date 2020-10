"Esa vieja me cae gorda": Érika Buenfil destruye a conductora de 'Hoy' y da dolorosa noticia

Ciudad de México.- Érika Buenfil reveló que vivió momentos de angustia luego de que su casa se inundara y no tuviera quién la ayudara a solucionar este problema. Además, dio una contundente respuesta al hablar de la conductora del programa Hoy Martha Figueroa y el conflicto que sostuvieron.

Luego de perder su exclusividad en Televisa a principios de 2019 tras 40 años en la empresa, la actriz ahora goza de fama en redes sociales al convertirse en la 'Reina del TikTok', sin embargo, contó que no recurrió a ese medio para pedir ayuda porque su hijo se lo impidió.

Se acuerdan de las inundaciones, yo me inundé, nada más no dije nada, se me inundó el sótano horrible, me llegaba el agua hasta las rodillas, fue un show…. me tocó las inundaciones, quise hacer un en vivo en ese momento para solicitar ayuda porque ni los bomberos podían entrar, porque la calle estaba como un río, pero mi hijo no me permitió por la cuestión de la ubicación y porque… '¡mamá, se va a hacer un rollo!' pero yo así aguada y toda jod... como andaba ya quería hacer un en vivo de ¡ayuda!, pero mi hijo no me dejó", contó.