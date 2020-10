"Me quiero amputar una pierna": Con lágrimas, Ana Morquecho de 'Enamorándonos' revela esto

Ciudad de México.- Una de las exparticipante del programa Enamorándonos de TV Azteca, habló sobre la difícil etapa que vivió cuando tuvo a su hija que nación con un padecimiento.

Ana Morquecho salió a la fama al aparecer como una 'amorosa' en la emisión de Azteca que le buscaba pareja a los participantes. Ella siempre habló de que tenía una hija pero tras salir de la televisora, se unió a la red de YouTube para hablar de diferentes temas y esta vez fue de su vida.

Yo me enteré que estaba embarazada cuando tenía 5 meses de embarazo, me estaba preparando para ir a una fiesta, me puse un jumper y me empujé la panza y empujé algo y me asusté y empecé a mover una bola, le dije al que era mi pareja, nunca pensé que fuera un bebé".

Menciona que durante los meses restantes nunca le dijeron nada sobre su pierna, ni el sexo hasta que Ana María nació. Reveló que el parto fue algo traumático, pues cuando fue al baño, el líquido amniótico salió, pero que su mamá se dio cuenta que algo no andaba bien por el color. En el hospital los doctores estaban preocupados porque la bebé podía sufrir asfixia.

Su hija nació mal y para mi sorpresa yo estaba amarrado, me dijeron que salió con discapacidad y tiene síndrome de down. Ahí es cuando se me acabó el mundo, dije 'por qué a mi hija, por qué a mí', fue un golpe muy fuerte".

Finalmente confesó que cuando la vio fue muy mágico. "Yo quisiera quitarme la pierna y ponérsela a mi hija y no puedo. Ha sido muy difícil, la veo batallar y esforzarse. Yo quisiera que no sienta dolor. Hasta por mi cabeza me pasa que me quisiera amputar la pierna y también usar una prótesis para apoyarla".

