Rossana Nájera confirma los rumores de su ruptura amorosa y revela los verdaderos motivos

Ciudad de México.- Recientemente la actriz, Rossana Nájera, ha dado mucho de qué hablar, luego de que se comenzaran a esparcir rumores de su ruptura amorosa con su novio, el fotógrafo, Chris Esqueda.

Según las especulaciones, la pareja habría finalizado romance, por los problemas que la artista ha tenido para quedar embarazada, cosa que presuntamente les rompió el corazón, al intentar concebir un bebé.

Sin embargo, en su actual entrevista telefónica con Ventaneando, Rossana reveló que efectivamente habría acabado su amorío con el fotógrafo, pero aclaró, que no fue por el motivo que varios medios llegaron a difundir.

Ya tiene un ratito que no estamos juntos ¡ojo! Que no es cierto el chisme que hubo esta semana y por qué estábamos separados, eso si no es real, ya vemos que luego algunas revistas… no tiene absolutamente nada que ver, simplemente es como cuando cada uno camina por lugares diferentes", aseveró Rossana.