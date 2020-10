Tania Ruiz, la novia de Peña Nieto, deja a todos boquiabiertos al modelar seductor 'outfit'

View this post on Instagram

Tener aptitudes, habilidades, talentos hace que se te abran muchas puertas y oportunidades. Pero el tener a Dios y siempre ser agradecido te las mantiene abiertas. Al amanecer agradecer y despertar dau0301ndole las gracias a Dios por todo y sabiendo que el siempre estau0301 a mi lado. Que mau0301s puedo pedir... Si Dios estau0301 conmigo ,quien contra mi! Siempre agradecida de sentir a Dios y tenerlo tan presente en mi vida. Con eu0301l lo tengo todo!!!u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f Having skills, abilities, talents opens many doors and opportunities for you. But having God and always being grateful keeps them open. At dawn to thank and wake up thanking God for everything and knowing that he is always by my side. What more can I ask ... If God is with me, who is against me. Always grateful to feel God and have him so present in my life. With him I have everything !!! u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f