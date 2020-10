Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente este 13 de octubre de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este martes 13 de octubre de 2020.

Aries

Aun en los momentos de discordia, sus amigos no le fallarán. Cíñase al gasto que había presupuestado. Llame la atención de sus jefes y quizá consiga un ascenso. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

Tauro

Magnífico día en compañía de su pareja. En lo económico, desconfíe del dinero fácil. Jornada laboral fecunda en ideas y proyectos con mucho futuro. Proteja su piel.

Géminis

Mire a su alrededor y encontrará el idilio. Prudencia a la hora de tomar decisiones administrativas. Conocerá a nuevas personas en su entorno laboral. Revise su botiquín antes de hacer un viaje.

Cáncer

Entre los miembros de la familia surgirán celos. Momento para la planificación de sus gastos. Concéntrese en los objetivos laborales que le interesan. Los sobreesfuerzos físicos a la larga se pagan.

Leo

Atracción especial hacia una persona. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Oportunidad de promocionarse en su trabajo. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Virgo

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Si no es más prudente con lo que firma, puede perder dinero. No se olvide de cuidar a sus clientes. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Libra

El entorno familiar le da muchas compensaciones. Va a tener gastos, pequeños pero abundantes. No es una buena ocasión para hacer cambios laborales. Llegan problemas intestinales de poca importancia.

Escorpio

Conseguirá la atención de esa persona que le interesa. Procure controlar mejor los gastos o tendrá problemas. Lo rutinario no le deja poner en práctica su creatividad laboral. Usted no es invencible, así que controle sus energías.

Sagitario

La comunicación con su pareja no fluye como debiera. Gran momento económico. Jornada laboral agotadora. Busque una actividad que le motive, lo necesita.

Capricornio

Su entrega y comprensión hacen que su pareja funcione de maravilla. Debe administrar bien su dinero si quiere comprar una casa. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. Evite los hábitos que merman sus facultades físicas.

Acuario

Todos los suyos no saben qué hacer para agradarle. Recibirá un dinero de una persona que le quiere mucho. Sus compañeros están en desacuerdo con sus métodos. Corrija las posturas, su espalda puede darle problemas.

Piscis

La búsqueda de un amor ideal hace que se pierda muchas cosas. Destine su dinero a reformar la casa. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su jefe. Si padece alergias, no olvide sus revisiones.

Fuente: El Correo