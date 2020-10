Paty Navidad se lanza contra las "vacunas experimentales" del Covid-19

Ciudad de México.- La actriz Paty Navidad, de nueva cuenta compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que expresa su punto de vista acerca de las vacunas contra el Covid-19.

En esta ocasión, la estrella de telenovelas dijo que está en contra de las vacunas que están en desarrollo, pues asegura que estas contendrán nanotecnología para controlar y monitorear a las personas.

No a la vacuna experimental . Despertemos a la luz de la conciencia, vayamos dentro de nuestro ser, ahí encontraremos todas las respuestas a nuestras preguntas, todo lo que buscamos afuera, está adentro, veamos a través de los ojos del alma, de la comprensión en armonía y equilibrio con nuestra propia esencia de amor. “

Evolucionemos en humanidad, recuperemos la salud y la libertad mental, física y espiritual. No tengamos miedo de levantar nuestra voz y expresar nuestros pensamientos, la verdad ya no está oculta, no temamos a ella, sigamos luchando por lo más valioso que podemos tener además de la vida y de la humanidad y espiritualidad... La libertad... Amén”, dijo la famosa.