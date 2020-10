Sin trabajo en Televisa y en la ruina: Querido actor hace desesperada súplica para sobrevivir

Ciudad de México.- El comediante Ricardo Hill sigue atravesando por una dura crisis económica, y luego de vender algunas de sus propiedades para sobrellevar las dificultades por la pandemia y su enfermedad, ahora está pidiendo ayuda económica para no ser echado de su casa y pagar la renta.

Al ser cuestionado sobre cuál fue el motivo por el que hizo pública esta colecta, el actor, quien ganó popularidad al formar parte de la barra cómica de Televisa por su imitación de Joaquín López-Dóriga, explicó:

La desesperación, es mi último mes aquí, anda muy brava la dueña… como ella vive de esto nada más, me da pena también (la situación)", dijo en entrevista con 'Sale el Sol'.

Sobre la cantidad que necesita recaudar, Hill comentó:

10 mil pesos, nunca me he retrasado, nunca, a pesar de la pandemia, todavía no acabo, (pero espero juntar) de poquito en poquito".

De la misma forma, Ricardo reveló que a causa de sus problemas económicos está tomando antidepresivos, pues no quiere tener crisis de ansiedad por este mal momento que atraviesa.

Aún así es difícil, me han dado muchas recetas para que se me quite la ansiedad".

Por último, el actor reflexionó sobre los cambios que ha tenido su vida y confesó que se tendrá que ir a vivir a una casa que le heredó su madre tanto a él como a sus hermanos.

Es un cambio radical, brutal, horrible, es una cosa espantosa", remató.

Pese a esto, asegura que no ha pedido a nadie para comer y que tampoco ha pensado en quitarse la vida: "No me atrevería, prefiero que me venga la muerte natural".

Desde hace meses, Ricardo ha revelado que no tiene dinero ni trabajo y que está enfermo. Aseguró que está olvidado y que ni Televisa ni la Asociación Nacional de Actores (ANDA) lo han apoyado. El comediante busca trabajo, ya que después de su éxito en distintos programas de la televisora, lo dejaron de llamar.

Hill comentó hace unas semanas que por ahora se encuentra estable, luego de ser diagnosticado de EPOC y tener complicaciones de salud en meses anteriores.

Fuente: Agencia México e Imagen Entretenimiento