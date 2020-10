Televisa aplasta a TV Azteca: Exhiben penoso fracaso de 'Hechos' y humillan a Alatorre

View this post on Instagram

Gracias a tu preferencia, @miqueridaherenciaofiud83dudcb5 se coloca como lo mu00e1s visto en su barra de horarioud83dudd1dud83dudcfa, al ser sintonizada por 1.1 millones de personas y superar a la competencia por 45%ud83dude4cud83cudffc. u2063 u2063 #ContinuamosContigo y te ofrecemos una #NocheDeBuenasud83cudf19.u2063 u2063 #Televisa #ConLasEstrellas #LasEstrellas #diversiu00f3n #tv #television #humor #comediau2063 u2063 @paulstanleyd, @larox07, @barbaraislas, @luzaldan, @luisorozcoactor, @agustin_arana, @maumancera, @macariaactriz, @alexandertavizon, @patriciocastilloficial, @eliassolorio, @evacedenor, @ceci_floreszep