Tras cambiar TV Azteca por Televisa y fuerte polémica, secuestran a querida conductora

Ciudad de México.- La actriz y conductora Aylín Mujica dejó en shock al revelar que durante su reciente viaje a México fue víctima de un secuestro express.

La cubana, quien empezó su carrera en Televisa, se fue a TV Azteca y posteriormente regresó a San Ángel este año para participar en Como tú no hay dos, contó en entrevista para el programa Suelta la Sopa algunos detalles del terrible momento que vivió cuando estuvo privada de su libertad.

Me ponen una navaja entre las piernas y me dice 'no te quiero hacer daño, lo único que quiero es dinero', y me estuvo dando vueltas por muchas horas para sacar dinero de diferentes tarjetas", narró a punto de romper en llanto.