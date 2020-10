"Me ca...": Zudikey Rodríguez 'destroza' a Aristeo Cázares en 'Exatlón' por "mediocre"

Ciudad de México.- Durante una de las entrevistas que realizan en el Exatlón a sus competidores, entre ellos a Zudikey Rodríguez que dio su opinión respecto a Aristeo Cázares y la situación con su hermano Ernesto Cázares, en la cual según 'El Capi' Pérez, lo 'destroza'.

Rodríguez en la entrevista se puso como alguien muy compasiva y comprensiva respecto a como Aristeo se controlaba al competir con su hermano menor, pero el conductor de Venga la Alegría exhibió lo que 'realmente' decía fuera de cámaras.

¿Qué le pasa a Aristeo eh? Neta, ¿qué la pasa? Nada más porque 'ah, es que viene mi hermanito a competir y ya se deja ganar, que no ma..., aquí no es Don´t, No lo Hagas, aquí la familia vale ver..., a ver, a ver, que entiendo que si lo deja ganar se va a volver mediocre, un perdedor, lo tiene que desconocer... En pocas palabras me ca... Aristeo, así de fácil, 'Red Force' mis hue...", dijo 'Capi' como Zudikey.