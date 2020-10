"Qué no mienta": Cepillín le manda mensaje a Lyn May y hace revelaciones de Juan Gabriel

Ciudad de México.- El payaso más famoso de México, Cepillín, ha dado mucho de qué hablar en tiempos recientes, pues hace poco cumplió 50 años de trayectoria, además, ha logrado hacer algo de escándalo por sus declaraciones sobre Juan Gabriel y la mamá de Luis Miguel.

En su reciente encuentro con los medios, el presentador de televisión, fue cuestionado sobre la bailarina, Lyn May, de quien presuntamente señalaron haber tenido una hija con 'El Divo de Juárez'.

Dile a Lyn May que no jod..., la conozco desde el teatro Blanquita, cuando llegó con Carmen Salinas, la conozco desde hace 43 años, que Lyn May no eche mentiras", dijo.