Tras 29 años en Televisa, Eduardo Santamarina deja en shock al revelar esto ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Tras dejar Televisa, el actor Eduardo Santamarina se sinceró en vivo e hizo una fuerte confesión sobre su salud y cómo apoyó a su exesposa Itatí Cantoral tras la muerte de su madre.

Tras ser uno de los galanes de telenovelas más importantes en San Ángel y participar en exitosos melodramas, su último proyecto de ficción en la empresa fue Sin tu mirada en el 2018 y participa en Unicable en Miembros Al Aire. Tras perder su contrato de exclusividad en 2017, el actor se cambió a Telemundo, donde estrenará el proyecto Buscando a Frida.

En entrevista exclusiva para el matutino de Imagen TV Sale el Sol, el histirón se unió a la lista de famosos que hacen público su contagio de Covid-19 hasta que ya se encuentran totalmente recuperados.

A mí ya me dio. Tuve Covid hace como dos meses, más o menos. Fui asintomático, prácticamente no tuve ningún tipo de síntomas. Entonces dentro de eso me fue muy bien. Estoy muy bendecido en ese sentido. Mi sistema inmune, como me dijo el doctor, está de maravilla y cuidándolo con la alimentación, eso sí depende de nosotros, lo que tú te metas a la boca", contó el actor.