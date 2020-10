Yuya estaría en problemas, luego de que una tormenta causara tremendo desastre en su casa

Ciudad de México.- Para muchos, la lluvia pude significar como una bendición, pues es señal de abundancia y prosperidad, sin embargo, para la influencer, Yuya, fue todo lo contrario pues la tormenta llegó a hacer un desastre en su casa.

A través de sus historias de Instagram, la youtuber compartió que salió a visitar a su abuelo en el momento que comenzó todo y olvidó que dejó el ventanal de su cuarto abierto, por lo que el agua entró a su hogar.

No recordé que dejé el ventanal de mi cuarto abierto, entonces, pues se me metió el agua y se me mojó mi tapetito, mis mueblecillos", contó la celebridad de Internet.