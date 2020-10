Macky González impacta a sus fans al lucir atlética figura desde el gimnasio

View this post on Instagram

.................................................................u2022Por queu0301 las mujeres rechazan la fuerza ? u201cMacky quiero tonificar pero que no me crezcan muu0301sculosu201d u2022Por queu0301 los hombres critican a las mujeres fuertes? u201cPareces hombre, ya bau0301jale tantito al ejerciciou201d u2022A las mujeres nos alejan desde que somos ninu0303as de la fuerza y crecemos convencidas que es una cualidad que no podemos tener y de tenerla se debe de ocultar. ud83dude21u274c u2022Los estereotipos de genero ensenu0303ados en la casa, practicados en la escuela y vistos en los medios de comunicaciou0301n son responsables de la poca prau0301ctica deportiva de las ninu0303as. u2022 Mientras las ninu0303as estau0301n presionadas por su apariencia y peso; los ninu0303os usan el deporte para socializar y ser mau0301s capaces. u2022Atreu0301vete a salir de ese estuu0301pido molde. El objetivo no deberiu0301a ser u201ctener buen cuerpou201d... Deberiu0301a ser mau0301s fuerte, capaz, au0301gil, independiente y segura. #fit #gym #strongwomen #love #happy #lifestyle #sport