"Se limpiaba mis besos": Tras 3 divorcios, actriz de Televisa habla del infierno que vivió con su ex

Ciudad de México.- En el programa de este jueves de Netas Divinas, Consuelo Duval abrió su corazón y habló sobre el infierno que vivió al estar casada con un narcisista.

Mientras Paola Rojas, Daniela Magún y Natalia Téllez escuchaban atentas, Consuelo confesó en el foro de Televisa el calvario que pasó mientras duró esa relación. La actriz se ha divorciado tres veces.

Duval confesó que ella se apagaba para que no hubiera problemas y que ella empezaba a sentirse menos. Además, aseguró que ella sola caía en eso y se empezó a dar cuenta de quién era y de lo mala que era su relación cuando fue a terapia.

Los besos se los limpiaba. Le daba un beso en las mañanas y (hace el gesto). Decía 'creo que no me quiere'".

La actriz platicó que todo empezó a empeorar a la mitad de su matrimonio, peo que desde el principio "hizo groserías que yo pasé por alto".

La comediante logró reflexionar sobre el sufrimiento que le causó el estar tan enamorada de una persona así.

Me aferré, me enloquecí, me enamoré e hice muchas pend... Era evidente que no había ni tantito amor. Era una relación donde me estaban utilizando".