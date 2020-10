Filtran audio en el que Ginny Hoffman obligaría a su hija a hablar mal de Héctor Parra

Ciudad de México.- El actor, Héctor Parra se reunió con su abogado, con el fin de recopilar las pruebas para poder proceder legalmente en contra de Ginny Hoffman por daño moral y violencia intrafamiliar, pero ahora por la vía penal.

Fueron las cámaras del programa Ventaneando, las que atestiguaron este encuentro entre el histrión y su representante legal, quienes brindaron una pequeña entrevista.

En la emisión se filtraron unos audios en los que supuestamente Ginny convencería a su hija para que dijera que el histrión es un mal padre.

Estoy tratando de aguantarme muchas cosas que tu no sabes, muchas cosas que le he aguantado a tu papá desde que lo conozco, muchas desde que me divorcié", dijo Hoffman a su hija.