Luego pelearse en redes sociales, Jacky Arroyo vuelve a atacar a Liz Gallardo

Ciudad de México.- La actriz Jacky Arroyo, quien en días pasado protagonizó una pelea con Liz Gallardo, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, volvió a arremeter en contra de ella al llamarla loca.

Y es que el conflicto se dio luego de que presentaran una nota del influencer Kunno, a lo que Liz reaccionó al llamar al programa El chisme TV, como una emisión de baja calidad.

Tras esas declaraciones Arroyo de inmediato reaccionó a tal grado de que protagonizaron una tremenda pelea entre ambas, por lo que ahora una de ellas decidió romper el silencio.

Me molestó porque no era su asunto y se pone a ofender a mi amigo Rodrigo y a mi, me pareció muy grosero, ni siquiera tenía velo en el entierro y entonces si me hizo enojar, ella es mujer y él no le podía contestar como se lo merecía, por eso dije voy yo (ríe)”, dijo.