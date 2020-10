¡Tragedia en Televisa! Chantal Andere contrae Covid-19: "Lamentablemente di positivo"

View this post on Instagram

Asiu0301 las cosas!! Les mando besos y muchos abrazos!! Primero Dios vamos a estar bien. Seguiremos en contacto y no olviden mandarme buenas vibras y amor a distancia. Los quiero mucho! ud83dude4fud83cudffbud83dude4cud83cudffbu2764ufe0f #covid_19 #fe #pasiencia #vitaminas #cuidense #tapabocas #actitud #smilenomatterwhat ud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffb @tucaramesuenaus @univision @palomeragroup ud83dudc95