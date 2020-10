Mariana Echeverría sufre por su cesárea: "Nadie me avisó que era tan pesada"

View this post on Instagram

Desde el du00eda en que papu00e1 y yo nos enteramos que venu00edas en camino, nuestra vida ha cambiado por completo. No te voy a negar que en algunos momentos tenemos miedo (queremos ser los mejores padres del mundo y no fallarte nunca), otras veces nos atacan los nervios contando los du00edas que quedan para conocerte, pero la mayor parte del tiempo sentimos una emociu00f3n muy difu00edcil de describir. Te deseu00e1bamos con todas nuestras fuerzas y en el momento mu00e1s inesperado llegaste. Eres un milagro cau00eddo del cielo. Nuestro angelito de la guarda. Llevamos semanas decorando tu habitaciu00f3n, escogiendo tu ropita,queremos tenerlo todo preparado para darte la bienvenida a este mundo . Ya te esperamos con los brazos abiertos LUCCA JIMu00c9NEZ ECHEVERRIAud83dudc99ud83eudd31ud83cudffbud83dude4fud83cudffb