Ana Bárbara se sincera sobre cómo pasa la crisis por Covid-19 y el contagio de su hija: "Fue devastador"

Ciudad de México.- Ana Bárbara, la reconocida cantante de Qué Poca, se ha sincerado respecto a cómo ha sido para ella pasar la crisis por Covid-19 y el contagio de varios de sus familiares, incluso el de su hija Paula Levy, señalando que fue "devastador", pero que siempre intentó ser "el roble" de la familia.

Este ha sido un año de reinvención en todos los aspectos como madre, como hija como profesional y como pareja, no ha sido nada fácil. Pero me ha gustado el reto, me ha gustado la posibilidad de ampliar mi mente y mis alcances porque ahora me doy cuenta cómo me ha preparado la vida para los momentos más fuertes”, dijo a la revista People en Español.

Bárbara confesó que aunque siempre ha tratado de ser fuerte y de pensar en lo positivo, había ocasiones en los que sentía debilidad, pero aún así se recomponía pensando y buscando lo mejor para mantenerse firme y ser el roble de su familia.

No te voy a decir que siempre estoy fuerte, tengo mis momentos, pero definitivamente me quedo con lo bueno y lo positivo y la fortaleza que me ha dejado esta prueba tan grande y me sigue dejando", confesó la cantante.

Finalmente señaló que varios familiares cercanos que se contagiaron fallecieron debido al virus y que su hija Paula también fue atacada por este, pero que gracias a Dios había salido bien, pero que todo resultó "devastador" para ella y su familia.

Mis hijos están bien. En mi familia claro que hubieron casos, mi hija Paula pasó por la COVID-19 y salió bien y hay tíos y familiares queridos que no la libraron. Mi madre me decía llorando que esto ha sido muy fuerte porque gente muy cercana a ella no la libraron y eso ha sido devastador, pero hay que estar fuerte. A mí lo que me pasa es que si mi familia está en crisis, yo me fortalezco para estar para ellos como un roble. A veces me lo cobra la vida, pero aquí estoy para ellos", finalizó.

Fuente: Hola