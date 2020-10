Chumel Torres revela cómo inició su amorío con Natalia Téllez: "Ella me ligó"

Ciudad de México.- El célebre conductor y youtuber, Chumel Torres, estuvo como invitado especial en el programa de Yordi Rosado donde detalló cómo conoció y cómo inició su relación con Natalia Téllez.

Durante la charla, Chumel reveló que se enamoró de la actriz de Televisa desde la primera vez que la vio en persona, sin embargo, pasaron 3 años para poder hablar con ella durante una entrevista que ella le realizó.

Y aunque la plática entre ambos no fue tan amena por sus diferentes posturas políticas, al salir del aire, todo terminó mejor de lo esperado pues compartieron números telefónicos y quedaron en verse a solas.

Al día siguiente, los famosos asistieron a un bar como parte de un evento organizado por Chumel, donde confesó que no hizo otra cosa que platicar horas con Natalia sin "pelar" a sus invitados.

Estuvimos platicando horas hasta que me dijo ‘ya dame un beso’, siempre me he sentido como insuficiente y dije ‘no, claro que no está pasando esto’ y entonces la besé en medio del bar.”