Destrozan a 'Gomita' por "inapropiada" y ella responde furiosa en Instagram: "Envidiosas"

Ciudad de México.- Durante la madrugada de este domingo la famosa influencer y payasita, Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', explotó contra sus detractores de redes sociales y les mandó un fuerte mensaje.

La polémica exconductora de Televisa y toda su familia regresaró a trabajar a su circo y el llamativo vestuario que utilizó de inmediato se volvió blanco de críticas.

A través de sus historias de Instagram, 'Gomita' publicó una instantánea en la que presume orgullosa el atuendo que lució la noche de ayer sábado; modeló un body negro y medias repletas de pedrería.

Para algunos seguidores de la payasita les pareció inapropiado que luciera este 'outfit' durante el espectáculo al que asisten niños, sin embargo, ella no se quedó callada y les respondió.

Besos para todas las que dicen que es inapropiado el vestuario, pero no viene a mi espectáculo... no pido opinión, me he vestido así porque quiero... señoras no sean envidiosas", escribió.