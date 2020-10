Tristeza en Televisa: Devastada, Gaby Spanic se despide de su madre: "Dios me de paz para estar sin ti"

View this post on Instagram

Gracias mamu00e1 por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseu00f1arnos a ser tan fuertes como tu00fa. Me quedo con la tranquilidad que ahora estu00e1s en un mejor lugar, solo espero que Dios tambiu00e9n nos de la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos.