Maite Perroni de 'Oscuro Deseo' alborota corazones al lucir tremendo 'outfit' de cuero

Hearts are prettier when theyu2019re thankful for what theyu2019ve been given instead of wanting for what they have not ud83dude4f. Agradrezco profundamente cada segundo de mi vida ,todo lo bueno y lo difu00edcil. Por que nadie dijo que fuera fu00e1cil, au00fan asu00ed hay quienes creen que su00f3lo es suerte , pero hay quiu00e9nes sabemos; que es mu00e1s que eso. La suerte no te acompau00f1a si te quedas estu00e1tico y sin hacer nada ,el tiempo pasa y la vida no se frena a esperarte... pero si te enseu00f1a quu00e9 todo tiene su tiempo . La vida es para eso , para que apreciu00e9mos el lugar donde estamos parados, por que aunque no sea donde quieras estar, su00f3lo recuerda que cada etapa cumple un propu00f3sito y el mismo tiempo nos revelaru00e1 cuu00e1l era . No olvides que lo que vives hoy te da la oportunidad de revaluar si eso es lo que realmente quieres en tu vida ,no olvides que para poder amarte no puedes odiar las experiencias que te han hecho ser quien eres . Hoy doy las Gracias ud83dude4f a todo lo que me ha vulnerado y fortalecido .