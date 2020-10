Tras 28 años en Televisa, actor de 'Vecinos' los cambia por TV Azteca y da fuerte exclusiva en 'VLA'

Ciudad de México.- El famoso y exitoso actor, Eduardo España, sorprendió a la audiencia del programa Venga la Alegría al hacer una fuerte declaración durante la entrevista exclusiva que brindó a este matutino.

Resulta que el famoso actor de Vecinos en Televisa se sinceró frente a las cámaras de la emisión de TV Azteca y reveló que hace algunos años sufrió el acoso de parte de una seguidora.

También lee: Adiós TV Azteca: Tras vencer al cáncer y vender manzanas para sobrevivir, conductora llega a Televisa

Hace algún tiempo que una chica siempre me iba a buscar a los accesos, se me aferraba, casi me rasguñaba, me decía 'yo tengo que estar contigo', ni que fuera yo Luis Miguel, me escribía cosas muy locas, muy locas", comentó.