Tras abandonar 'Enamorándonos' y ser eliminada de 'Survivor', Serrath se dedica a vender esto

View this post on Instagram

GELES QUEMADORES DE GRASA! ud83dudd25 Mi objetivo fueu0301 crear un producto que de verdad funcione y sea efectivo! - Aumento del flujo sanguiu0301neo a las ceu0301lulas grasas; - Promueve la circulaciou0301n y la sudoraciou0301n; - Promueve la peu0301rdida de agua; - Fou0301rmula cientiu0301ficamente comprobada; - Reduce la apariencia de la celulitis. Pide tu #COMBOSERRATH en @trustinserrath o @modaprofileexpert Outfit: @paris_london_boutique