Tras perder un trabajo en Televisa, Elizabeth Álvarez anuncia nuevo proyecto ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- La actriz Elizabeth Álvarez, mediante una entrevista con Maxine Woodside, informó que ella no tendrá participación en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, sin embargo ya emprendió con un proyecto personal.

Fue una cuestión de negociación pero nada más... Llevo tres años sin hacer telenovela, estábamos muy felices de que íbamos a trabajar juntos , ya me ha invitado tres veces pero nada más no se nos hace”, dijo.

Y es que gracias al confinamiento, ella ha perfeccionado sus dotes culinarios, por lo que ha decidido abrir su canal de YouTube con recetas de cocina.

Además, agregó que se tratan de recetas de todo tipo, mismas que va ir difundiendo en sus redes sociales, pues ya hasta tiene una lista de cada una de ellas.

s comida de toda, voy a ir subiendo recetas, algunos días celebraciones, otros recetas, luego un playlist de recetas que ya he hecho. Voy a tratar de que cada jueves tenga una receta nueva. No quiero que sea tedioso de pura cocina, voy a invitar a gente especializada, no sé a lo mejor un taquero que me haga unos tacos increíbles y aprender todos juntos”, agregó.