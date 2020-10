Tras sobrevivir al cáncer, querida actriz de Televisa da emotivo mensaje en redes

View this post on Instagram

#Du00edaInternacionalDelCu00e1ncerDeMama ud83dude4cud83cudffbu2728Quu00e9 fortuna hacer la diferencia entre suerte y muerte, por una simple revisiu00f3n... u00a1Quu00e9 fortuna que todo ha evolucionado! Que se alza la voz de octubre para preguntarnos, preocuparnos y ocuparnos. u00a1Quu00e9 fortuna llegar a tiempo!!! No se trata de compartir una historia personal. Esto es algo tan u00edntimo que cada uno tiene sus ideas, sus maneras para afrontar, abrazar, transitar, aceptar, callar, gritar, renegar, agradecer, vivir esta experiencia. Cada quien tiene derecho a su silencio... u00a1al respeto! Solo quien comparte lo mu00e1s amargo agradece compartir lo dulceu203cufe0f #DanielaRomo #Cu00e1ncerDeMama #Prevenciu00f3n #Mu00e9xico #Cdmx #Du00edaInternacional #OctubreRosa #YoSoyRosa