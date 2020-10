"Me estoy yendo": Al borde del llanto, Cepillín envía fuerte mensaje en 'VLA' tras anunciar su retiro

View this post on Instagram

u00a1Muchas #GraciasCepillu00edn por tantas risas y diversiu00f3n a lo largo de 50 au00f1os de carrera! ud83cudf89ud83dudcfaud83dude4cud83cudffbud83eudd21ud83cudf8a u00a1Te vamos a extrau00f1ar! #VLA