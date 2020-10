¿Bebé en TV Azteca? Tábata Jalil hace esto en 'VLA' y desata sospecha de embarazo

View this post on Instagram

@tabatajaliloficial nos trajo un extraordinario reportaje sobre cu00f3mo lograr un embarazo in vitro, despuu00e9s de congelar tus u00f3vulos a la edad mu00e1xima recomendada de 35 au00f1os, esto con los mejores consejos e informaciu00f3n de @radames.rivas. ud83dude4cud83dudc76ud83eudd30#VLA