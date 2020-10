Camila Cabello 'rompe' Internet tras participar en la película de Shawn Mendes

Estados Unidos.- En unos pocos días el documental del cantante Shawn Mendes, In Wonder se estrenará en Netflix, en el, hablará de diversos aspectos de su vida privada y profesional.

Sin embargo, alguien quien que también se está robando toda la atención es su novia Camila Cabello, pues durante el adelanto mostrado por Netflix, se oye al artista decir que todas sus canciones con dedicadas a Camila.

Tras las tiernas palabras del cantante, las redes explotaron y los fanáticos los posicionaron a ambos en tendencias, pues consideraron que era algo bastante lindo, ya que muy pocas parejas del medio suelen demostrar su afecto así.

parece de película pero es la historia de amor de shawn mendes y camila cabello en la vida real#InWonder pic.twitter.com/WyYUqlwt5Z — cielo; jatp (@kindnessshawn) October 20, 2020

In Wonder, se estrenará el próximo 23 de noviembre, justo una semana antes de que el Shawn, saque a la luz su nuevo álbum llamado Wonder el cual estará disponible el 4 de diciembre.

Fuentes: El Siglo de Torreón y Twitter @misshawn