Él fue Daniel Urquiza, 'El estilista de la estrellas' que decidió quitarse la vida en su departamento

Ciudad de México.- Pedro Miguel Zamora Ornelas, fue el nombre de nacimiento de Daniel Urquiza, quien fuera conocido como el estilista de las estrellas, vio la luz por primera vez el 14 de mayo de 1983, en Ciudad de México.

el también conocido Rey de la extensiones, siempre fue un habilidoso en los deportes, pues en 1997 obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos y representó a aquel país en patinaje artístico.

Fue entonces que años más tarde decidió confesar su homosexual, algo que a sus padres nunca les gustó, por lo que tuvo una angustiante vida.

Desde los tres años me dediqué a patinar, mi papá primero me metió a hockey, pero lo mío no era el hockey, lo mío era el artístico. Decía que el patinaje artístico era de jotos y mi papá me decía: ‘Lo que más odiaría en esta vida sería tener un hijo joto’. Entonces cada año, cuando sabía que iba a ser mayor de edad… lo de mi sexualidad se tenía que saber”, dijo.