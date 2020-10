Juanes sufre problemas con la Policía tras ser acusado de robarse un automóvil

Miami, Florida.- Tal parece que este año 2020 ha sido uno de los más raros para muchos, pues se han vivido toda clase de cosas inusuales, en esta ocasión, fue el cantante, Juanes, quien vivió algo bastante fuera de serie.

A través de su cuenta de Instagram, el famoso colombiano contó a sus seguidores, que hace poco robó un automóvil junto a su esposa, Karen Martínez.

Aunque esto pareciera una historia de un gran atraco, lo cierto es que todo surgió por un gracioso malentendido con el dueño de un vehículo similar al suyo.

Sin embargo, luego de revisar bien el auto por dentro, Juanes descubrió que no era su carro y con algo de pena tuvo que reconocer al oficial el malentendido, cosa que hizo reír al policía, pues no es común que situaciones así sucedan.

El policía me dice que vamos por mi carro, me subí en la parte de atrás de la patrulla todo regañado. Llegó al restaurante y estaba mi carro. En conclusión, nos robamos un carro, no nos dimos ni cuenta. En estos carros no se puede dejar la llave adentro porque se prenden y arrancan".