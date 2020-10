Por pleito con Anahí: Este sería el motivo por el que Poncho Herrera faltará a la reunión de RBD

Ciudad de México.- El reencuentro o reunión de RBD sigue dando de qué hablar por la ausencia de Alfonso Herrera y Dulce María en el tan esperado evento, y a pesar de que los artistas ya brindaron sus mejores deseos a sus ex compañeros de grupo, ahora una persona que trabajará en la producción del evento reveló los verdaderos motivos por los que el actor descartó su participación, los cuales señalan a Anahí.

Posteriormente, la persona dio a conocer algunas de las diferencias entre Anahí y Poncho.

Anahí es la que está organizando, entonces quiere tener el poder y que los demás sólo le digan: ‘Sí, está bien’, y eso a Poncho no le encantó; cuando empezaron a planear, él aportó varias ideas, pero Anahí sólo se reía y le decía: ‘Es que tú no sabes, tú ya no seguiste tu carrera de cantante y no sabes bien cómo es este negocio; déjamelo a mí’, entonces eso le empezó a calar, además de que se enteró de que ella es la que ganará más”, contó la fuente.