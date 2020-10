Angie Taddei, integrante de JNS, habla por primera vez de su relación con Sergio O'Farril

Ciudad de México.- La integrante de JNS Angie Taddei, quien hace unos meses confirmó su romance con Sergio O'Farril, miembro del grupo Kabah, decidió por fin romper el silencio y hablar de cómo se dio el flechazo.

Y es que ambos habían mantenido en secreto su relación, pues compartían escenario en el 90s Pop Tour de los hermanos Borovoy, además de que cada quien tenía sus compromisos.

Fue mediante una entrevista con su compañera Karla Díaz, en su programa Pinky Promise, donde decidió al fin hablar de lo sucedido entre ambos, al indicar que el romance inició durante las giras.

Hicimos un grupo muy selecto entre los que estábamos en el 90s y Sergio me empezó a sacar cosas muy mías que estaban olvidadas: el disfrutar de una caminata, o de nadar; una vez fuimos a una isla en este grupo selecto y fuimos a cenar, y yo quería estar en la playa, nos metimos a nadar, tuve mucha libertad de conectar conmigo y me topé con una persona que me hacía conectar conmigo y de ahí empezó el tema de ir hablando más y se fue dando más”, dijo.