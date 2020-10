Curvy impacta a todo TV Azteca al hacer esto y quedar como muñeca exótica de Bratz

Ciudad de México.- La reconocida y alegre conductora de Venga la Alegría, Zelma Cherem, mayormente conocida como Curvy, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera una enloquecedora serie de fotografías en las que aparece haciendo derroche de su espectacular belleza.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la polémica presentadora publicó las instantáneas en las que se le aprecia posando cautivadoramente a la cámara mientras se luce con un exótico maquillaje al estilo de muñeca Bratz, lo cual sin duda dejó encantado a más de uno.

Aquí quise hacer una Bratz a mi style jaja ya que no soy profesional pero me gusta maquillarme y me divierto por eso. No te quedes sin los tuyos pídelos ya!", escribió la famosa en la postal.