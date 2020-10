Julián Gil estalla en Instagram y destroza a Marjorie de Sousa: "Me robaron la patria potestad"

Ciudad de México.- Julián Gil explotó contra Marjorie de Sousa tras confirmar que desde el pasado 21 de septiembre perdió la patria potestad de su hijo Matías, a pesar de que la venezolana negara este hecho hace algunos días.

A su salida del Poder Judicial de la Ciudad de México, el actor no pudo contener su enojo contra su expareja, sobre todo porque De Sousa había manifestado que la sentencia no era del todo definitiva, aunque los documentos dicen lo contrario.

Se acuerdan que se dijo que la sentencia había salido el 21 de septiembre, lo dije, lo reconfirmé, no la podía tener en la mano, acabo de salir del tribunal, la sentencia la tengo en mi mano, como lo dije, es una sentencia real, es firme, no como dijeron que no era firme”, expresó Julián visiblemente molesto.

Posteriormente, el artista envió un contundente mensaje contra la madre del menor de sus hijos.

Y a todos los amigos de la prensa… a mí me han visto la cara ya casi 4 años… ¿qué les vean la cara a ustedes?... la voy a leer, tiene 245 y pico de páginas, y ya hablaré al respecto, pero si es firme y si perdí la patria potestad… no la perdí, me la arrebataron, me la robaron o como quieran decir”.