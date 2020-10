Roberto Palazuelos elimina fotos de su Doctorado Honoris Causa no sin antes responder a críticas

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos decidió borrar de sus redes sociales las fotos del Doctorado Honoris Causa del reconocimiento que recibió por parte del Colegio Internacional de Profesionistas C&C por sus "aportes significativos en el campo de la actuación y dirección cinematográfica".

Sin embargo, el actor no dudó en enviar un contundente mensaje a sus detractores tras ser cuestionado por los constantes ataques que recibió en redes sociales tras sus publicaciones, entre las que destaca este galardón.

Yo siempre he sido polémico, no nada más con esto, sino con todo, entonces generar polémica es parte de mi personalidad, no lo hago a propósito, pero pues la levanto", dijo Palazuelos en entrevista para el programa Hoy.