Al aire con TV Azteca, Rocío Sánchez Azuara se entera de la muerte de su madre y estalla en llanto

Ciudad de México.- La conductora Rocío Sánchez Azuara anunció que este jueves falleció su madre, Doña Juana Azuara de 97 años en San Luis Potosí luego de ser hospitalizada de emergencia.

Luego de su inesperada salida de Televisa tras dejar TV Azteca, conductora recibió la noticia cuando otorgaba una entrevista a Ventaneando.

Al inicio de la conversación, la presentadora comentó que aún tenía esperanza de que se recuperara de la obstrucción intestinal, sin embargo, a mitad de la charla reveló que había fallecido.

Devastada, Rocío rompió en llanto en plena entrevista y dijo:

Comentó qué hará luego de su partida, pues aunque es muy dolorosa, reveló que ya estaba preparada para esto.

Sánchez Azuara, quien el año pasado sufrió la muerte de su hija Daniela tras perder la batalla contra el lupus eritematoso que padecía desde 20 años, minutos antes de comunicar el deceso de su madre habló de la muerte y la posibilidad de que ella perdiera la vida pronto.

Cuando has hecho todo en vida, no tienes por qué estar tan triste ni apesadumbrada porque se irá físicamente. Es bien complicado de explicar. No queda más que ser fuertes. Si Dios nos la presta más tiempo que esté entera y firme como ella es y si su calidad de vida será mala y estará en una cama no se lo merece".