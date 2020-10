Desde 'Hoy', José Ron envía recadito a Juan Osorio y revela porqué rechazó a Televisa

Ciudad de México.- El famoso galán de novelas, José Ron, brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para romper el silencio y hablar de las distintas polémicas que envuelven su carrera artística.

El actor originario de Guadalajara comenzó hablando del productor Juan Osorio y la razón por la que rechazó protagonizar su nuevo melodrama en Televisa.

Pues estoy agradecido con Juan por su confianza por pensar en mí, pero no se dio, yo le dije que sí, pero finalmente por negociaciones con la empresa esto ya no avanzó, y bueno yo también estaba en un momento de ligar proyectos", explicó.

José, quien está estrenando película, confesó que por el momento está enfocado en su carrera en la música y el cine.

Además, por fin rompió el silencio y aclaró si es verdad que mantiene un noviazgo secreto con la guapa actriz, Geraldine Bazán.

No, no, no, eso no sé porqué salió, ya vez como son las revistas... totalmente (soltero) y feliz y agradecido", añadió.