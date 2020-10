Excompetidora de 'Exatlón' posa con su hijo y enternece a todo Instagram

View this post on Instagram

Dicen que los mu00fasculos tienen memoria y que lo que se aprende nunca se olvida. u00bfSeru00e1? Hoy despuu00e9s de mu00e1s de 10 meses decidu00ed salir a pasear, 50 kilu00f3metros que me supieron a oro. Que bonito es lo bonito ud83dudcaaud83cudffcud83dudeb4ud83cudffcu200du2640ufe0f Preparu00e1ndome para el pru00f3ximo reto. PD: que tal mis cachetitos?? u2022 u2022 u2022 #athlete #cycling #road #coronado #california #fitnessmotivation #athletebooster #happiness #cyclist #selfie