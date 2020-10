Luego de 33 años, Ortiz de Pinedo revivirá tremendo clásico de Televisa y este será el protagonista

View this post on Instagram

Hola. u00bfQuu00e9 les parece? u00a1Una de las series de Comedia mu00e1s exitosas en la historia de la televisiu00f3n: u0026#34;Doctor Cu00e1ndido Pu00e9rezu0026#34;, que se convirtiu00f3 en el fenu00f3meno de los au00f1os 90 estaru00e1 de regreso en el 2021, bajo el sello de Televisa y con el estilo de los Ortu00edz de Pinedo: la Producciu00f3n Ejecutiva de Pedro, escrita por u00d3scar y dirigida y supervisada por mu00ed. Cu00e1ndido, Silvina, dou00f1a Cata, Inocencio y Perlita, sus hijos; Claudia, su muchacha; Paula Cecilia, su enfermera; y su hermano el Padre Camilo, regresan para entretener y divertir a toda la familia. Iniciaremos el segundo trimestre del au00f1o pru00f3ximo, por @canalestrellas Espero sus comentarios con el #Cu00e1ndidoPu00e9rez2021