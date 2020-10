Sofía Aragón, conductora de 'La Voz', paraliza a TV Azteca con esta foto: "No lo creo"

View this post on Instagram

Dile a cada persona importante en tu vida lo especial que es... encuentra una caracteru00edstica que lo haga u00fanico y deja que lo sepa... generemos una sociedad de humanos que se construyen unos a otros.. a fin de cuentas, no sabes cuantas heridas puedes estar sanando en alguien con una sola palabra u2665ufe0f ud83eudd8bud83cudf38 . . . . Quu00e9 le diru00edas hoy a esa persona especial?? ud83dude0d los leo ud83dudc47ud83cudffcu2665ufe0f . . Increu00edble Team ud83dude0d MUA @vicoguadarrama Hair @karlosreyesoficial Photo @wil_foto