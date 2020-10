¡Tragedia en Televisa! Andrés Palacios confirma haber dado positivo a Covid-19

Ciudad de México.- El actor Andrés Palacios, quien forma parte de la novela Imperio de Mentiras, informó que dio positivo a las prueba de Covid-19, luego de tener algunos síntomas.

Fue mediante un video difundido en sus redes sociales, donde dio detalles de su estado de salud, además de agradecer las muestras de apoyo de algunos fans.

Quiero dejar este video para todas las personas que se han preocupado mucho, que me han mandado una serie de mensajes de apoyo, de empatía, de cariño, de disposición. Estoy muy sorprendido cómo justo este tema de la pandemia ha podido provocar la empatía y la importancia de los demás. Ahora me tocó vivirlo a mí. Estoy muy agradecido con toda la gente que me ha llamado y me ha enviado mensajes para ver cómo estoy”, señaló.

En su relato mencionó que a pesar de los fuertes síntomas, se siente bien, pues se ha estado monitoreando la evolución de la enfermerdad.

Así es como estoy, no estoy mal. Tengo, sí, una serie de síntomas complicados y pues bueno, me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto”, dijo.

Por último hizo un llamado a la población para no bajar la guardia, con el fin de evitar que se den más contagios, pues en los últimos días han aumentado notablemente los casos.

Es muy importante que no bajemos la guardia, que ojalá podamos duplicar o triplicar las medidas de la sana distancia, lavarse las manos, en fin, todas las recomendaciones que ya sabemos y que ya conocemos, que no nos descuidemos porque así como yo, muchos que hemos sido muy comprometidos y responsables pues no estamos exentos”, precisó.

Fuente: TV Notas