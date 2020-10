Comadre de Ginny Hoffman interviene entre el conflicto de la actriz y Héctor Parra

Ciudad de México.- Liliana Gutiérrez, quien es comadre de Ginny Hoffman, mediante una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, le pidió cordura a la actriz, tras las acusaciones en contra de Héctor Parra.

Liliana quien es madrina del bautizo de Alexa, asegura que su amiga está difamando al histrión, al indicar que la niña en todo momento ha defendido a su padre.

Además añadió que no es justo que la actriz esté separando a la joven de su padre solo por interés y dañando seriamente su imagen ante los medios.

Quiero reiterar que lo que se ha dicho de Héctor es una mentira, pero necesito hablar por Alexa, no es justo que se esté separando a una niña de su propio padre por intereses yo no sé de dónde, pero no es justo", agregó.